Cybersecurity, Seac compra il 50% di Be Innova: nasce un nuovo polo italiano

Cybersecurity, Seac acquisisce metà Be Innova e stringe alleanza strategica con il gruppo Itway

Seac ha perfezionato l’acquisizione da Luca Tognana del 50% di Be Innova, società specializzata nell’erogazione di servizi di cyber-security e risk management su tutto il territorio italiano e posseduta per il rimanente 50% da Itway (quotata al Mta di Borsa Italiana).

La nuova alleanza strategica fra Itway e Seac (specializzata attraverso Seac Security in soluzioni in ambito cybersecurity), afferma una nota, rafforza l’offerta di Be Innova dando così vita a un polo italiano di eccellenza della sicurezza informatica.

Be Innova è nata nel 2011 da un progetto industriale del Gruppo Itway, legato alla cyber-security con un forte focus per la sicurezza in ambito e-health, grazie alle specifiche competenze in ambito sanitario. Itway S.p.A., multinazionale italiana, è riconosciuta come azienda specializzata nel settore Cybersecurity fin dal 1996 ed ha progettato e contribuito a realizzare, in questi decenni, i più importanti SOC- Security Operation Centre italiani.

Be Innova offre servizi di security IT e OT, networking e monitoraggio attraverso un Security Operation Center, un Network Operation Center, una Control Room strutturata per operare come Computer Emergency Readiness Team. Da marzo 2019 Be Innova opera, inoltre, come Centro Servizi Cybersecurity nella Convenzione Consip SPC Cloud.