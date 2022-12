Da Elisabeth Borne a Marta Ortega: le best women da tenere d'occhio nel 2023

Dalla moda all'intrattenimento, le donne manager (e non solo) da tenere d'occhio nel 2023

Elisabeth Borne, Marta Ortega, ma anche Alisa Bowen e Mandela Schumacher-Hodge Dixon: sono questi (alcuni) dei volti e delle voci che con il loro “coraggio” hanno cercato di portare una ventata di cambiamento, in diversi settori- dalla politica alla moda, passando per lo sport e l'intrattenimento- nel 2022 e hanno tutte le carte in regola per essere figure determinanti e centrali anche nel 2023. Secondo la rivista Forbes saranno infatti loro le donne più “potenti” da tenere (ben) d'occhio per il prossimo futuro.

Si inizia con una figura politica chiave nella storia europea: il suo nome è Elisabeth Borne. A maggio scorso è infatti diventata la seconda donna della storia francese, dopo Edith Cresson, a diventare primo ministro, il secondo ruolo più potente nel governo di Parigi. Sessantuno anni, già ministra dei Trasporti, poi dell'Ecologia e del Lavoro, nel suo mandato ha voluto un ruolo cruciale per l'introduzione delle riforme pensionistiche per la SNCF, la compagnia ferroviaria nazionale.



Elisabeth Borne, primo ministro francese

“Dedico questa vittoria a tutte le ragazze, per dire loro realizzate i vostri sogni, perché nulla freni la battaglia per il posto delle donne nella nostra società": sono state queste le prime parole di Elisabeth Borne, nella cerimonia di scambio delle consegne con il premier uscente, Jean Castex, avvenuta lo scorso maggio.