Datome, la blockchain privata che aiuta le aziende con i processi critici

Datome, la blockchain per gestire i processi critici

Le criptovalute stanno alla blockchain come la proverbiale “punta” sta all’iceberg: si tratta di una parte, per di più piccola, che impiega una tecnologia che in termine tecnico si potrebbe definire “multipurpose”, cioè con molteplici ambiti di applicazione. Il binomio blockchain-criptovalute è balzato agli onori della cronaca a partire dal 2017-2018, quando il valore del Bitcoin iniziò a correre rapidamente, ma, come detto, la “catena di blocchi” è molto più di una mera tecnologia per monete virtuali.

Forte di questa convinzione, Angelo Mario Moratti, tramite il suo veicolo Seven, decise nel 2018 di finanziare la nascita di Mangrovia Blockchain Solutions, software house che ha raggruppato alcune iniziative allora in corso tra Torino, Milano e Roma. “Mangrovia, sin dalla sua nascita, è stata un laboratorio di ricerca che ha sperimentato praticamente tutte le possibili applicazioni delle tecnologie blockchain”, racconta ad Affaritaliani.it Gian Luca Petrelli, Group Ceo di Mangrovia Blockchain Solutions. “Questo ci ha permesso di accumulare competenze preziose e di confezionare per i nostri clienti soluzioni molto sofisticate. Il livello raggiunto è stato riconosciuto dalla prestigiosa società di consulenza Gartner che ha posizionato Mangrovia tra gli otto player migliori al mondo”.

“Con il mio arrivo un anno fa”, prosegue Petrelli, “si è deciso di affiancare ai tradizionali sviluppi ad-hoc, tipici di una software house, anche un prodotto standardizzato da fornire in modalità Platform As A Service (ovvero on demand, ndr). È così che è recentemente nato Datome (crasi tra Data e Genome). Si tratta di un servizio B2B che permette alle aziende clienti di avere una propria blockchain privata da usare per gestire i processi critici o tracciare la propria filiera tramite un database attendibile consultabile dagli stakeholder esterni”.