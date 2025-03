Dazi, il 2 aprile si avvicina e Trump valuta la stretta in due fasi. Tutti gli effetti

Usa: Trump valuta l'approccio in due fasi per i dazi dal 2 aprile

Donald Trump starebbe considerando un approccio in due fasi per applicare i nuovi dazi annunciati per il 2 aprile, un piano che prevede l’utilizzo di poteri legali raramente invocati per imporre tariffe d’emergenza mentre si completano le indagini sui partner commerciali sotto esame. Secondo il Financial Times, che cita fonti vicine alle discussioni interne all'amministrazione, le proposte in fase di valutazione cercano di rafforzare il quadro giuridico dietro il regime tariffario “reciproco” di Trump, consentendo al contempo di raccogliere fondi per i previsti tagli fiscali.

Trump ha promesso di svelare ufficialmente le nuove tariffe il 2 aprile, definendo questa data il "giorno della liberazione". La sua dichiarazione ha innescato una corsa da parte dei paesi stranieri, desiderosi di ottenere esenzioni dai dazi. In un recente intervento, Trump ha ribadito che imporrà dazi "sostanziali" sui partner commerciali, ma ha anche lasciato intendere che potrebbero esserci "agevolazioni per molti". Questo messaggio ambiguo riflette il dibattito in corso all’interno della Casa Bianca su come applicare effettivamente il nuovo regime tariffario e a quali obiettivi intenda mirare Trump.

Tra le misure allo studio, c'è l'uso di poteri legali poco conosciuti, come l'International Emergency Economic Powers Act o la Sezione 338 del Tariff Act del 1930, per applicare dazi fino al 50% su alcuni partner commerciali. Una delle novità più significative riguarda anche l'imposizione di nuovi dazi sugli acquirenti di petrolio venezuelano, tra cui la Cina, un ulteriore segno della linea dura di Trump. Il presidente ha infatti dichiarato che, pur vergognandosi per quanto elevati siano i costi imposti, le tariffe saranno comunque "sostanziose".