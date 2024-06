De Benedetti rivuole tutta Kos. La holding Cir punta al 40% ora in mano a F2i

Cir, il piano dei De Benedetti per riprendersi tutta Kos

I De Benedetti puntano sulle residenze sanitarie per anziani, l'obiettivo è riprendersi tutte le quote di Kos, per questo starebbero per partire i colloqui da parte di Cir per rilevare il 40% detenuto dal fondo F2i, guidato da Renato Ravanelli, entrato in Kos nel 2016. Secondo quanto più di una fonte di mercato riferisce a Milano Finanza, la holding posseduta in parti uguali da Rodolfo, Marco ed Edoardo De Benedetti (i tre figli dell’ingegnere Carlo) e guidata dalla ceo Monica Mondardini sarebbe in procinto di avviare la trattativa.

Il piano di asset rotation potrebbe valere nel complesso almeno 2 miliardi di euro. In questo percorso di valorizzazione del portafoglio di F2i - prosegue Milano Finanza - oltre alle cliniche Kos rientrano anche il dossier riguardante la dismissione di 2i Rete Gas (c’è una trattativa in esclusiva con Italgas), la cessione del 40% di Iren Acqua (il polo idrico della multiutility del Nord Ovest) e la vendita di una minoranza del nuovo player che dovrebbe nascere dalla fusione fra le due controllate Ef Solare e Sorgenia.