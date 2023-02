Decreto Madia in archivio. E ora tornano i pensionati d'oro nella P.A.

Stop al decreto Madia, tornano i pensionati d'oro nella pubblica amministrazione

Il grande ritorno dei pensionati d'oro. E' quanto racconta oggi Repubblica in riferimento alle amministrazioni pubbliche, agli enti, istituti, Authority. Secondo quanto scrive Repubblica, "il governo Meloni ha depositato un emendamento al decreto Milleproroghe, in discussione al Senato, bollinato dalla Ragioneria, che sospende fino al 31 dicembre 2026 il decreto Madia del 2014".

Si tratta di quella norma "che impediva a tutti i pensionati, sia pubblici che privati, di lavorare per la Pa: niente consulenze, incarichi di studio o dirigenziali, tantomeno direttivi, a meno che gratuiti. E nel caso degli incarichi di vertice: gratis, solo per un anno, non prorogabili né rinnovabili. Ebbene la stretta, voluta all’epoca per evitare le porte girevoli e favorire il ricambio generazionale nella Pubblica amministrazione, viene tolta per quattro anni, fino alla fine del 2026".

Mentre resta per le consulenze, spiega Repubblica, salta "per gli incarichi di vertice presso enti, istituti o aziende di carattere nazionale" conferiti da "organi costituzionali, previo parere favorevole delle competenti commissioni parlamentari". Secondo Repubblica, nel mirino ci sarebbero i ruoli di Istat, Inail e Inps.