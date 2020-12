Decreto Milleproroghe: pedaggi autostradali congelati fino a luglio

Ci sara' tempo fino a luglio 2021 per "perfezionare" i nuovi piani economico-finanziari delle concessioni delle autostrade, cui sono legati gli "adeguamenti delle tariffe", e quindi l'eventuale aumento (o il calo) dei pedaggi, che sarebbero altrimenti scattati a fine anno. Lo prevede la bozza del decreto Milleproroghe che dovrebbe arrivare domani sul tavolo del Consiglio dei ministri. La norma vale sia per i piani in scadenza nel 2020 sia per quelli in scadenza nel 2021.