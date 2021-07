Deliveroo, Marketplace+ compie tre anni e i ristoranti aderenti raddoppiano

Deliveroo, Marketplace+: la funzione che permette di consegnare utilizzando il personale del proprio ristorante sta avendo sempre più successo, arrivando a 4.000 ristoranti aderenti

Nell’ultimo anno, il numero dei ristoranti che hanno scelto di essere presenti su Deliveroo attraverso la funzione Marketplace+, avvalendosi quindi del proprio personale per le consegne, è quasi raddoppiato superando quota 4.000. Una crescita che ha seguito, nel corso dell’ultimo anno, le tappe dell’espansione territoriale in tutte le Regioni italiane. Il servizio Marketplace+ è oggi presente in più di 180 città. Nello specifico, in rapporto al numero totale dei ristoranti, le città con il maggior numero di ristoranti “M+” sono Taranto, Pescara, Siena, Forlì, Nettuno e Fiumicino.

“Questo specifico servizio di Deliveroo permette ai ristoranti che già dispongono di un proprio servizio di consegna di aderire alla piattaforma svolgendo in proprio il servizio di consegna, con la possibilità quindi di raggiungere un numero sempre maggiore di clienti e aumentare le possibilità di business e il fatturato” ha detto Matteo Sarzana, General Manager di Deliveroo Italia. E la soddisfazione per questo servizio è espressa direttamente dai ristoratori che hanno accettato questa “sfida”.

“Il servizio Marketplace+ di Deliveroo ci ha consentito di raggiungere nuovi clienti, proprio perché ha dato la possibilità al nostro ristorante di essere conosciuto e apprezzato da un bacino di clienti più ampio. È un ulteriore canale di vendita che arricchisce l’offerta ai nostri clienti e contribuisce a sostenere il nostro business. Fornivamo già autonomamente il servizio di consegna a domicilio ed essere presenti sulla piattaforma di Deliveroo ha ulteriormente sviluppato questa offerta che è parte dell’identità stessa del nostro ristorante e che si è rivelata decisiva nel corso della pandemia” ha detto Jacopo Aliberti, titolare del ristorante Pro Fitness Food di Roma.