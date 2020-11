Deloitte Legal nell'acquisizione del 49% di FGCACIT da parte di Fujitsu Genera

Deloitte Legal ha assistito Fujitsu General Limited, azienda Giapponese leader, inter alia, nel business dei condizionatori d'aria, nell'operazione che ha portato la stessa a detenere l’intero capitale sociale di FGCACIT, società operante come distributore nel mercato italiano dei condizionatori d'aria, al fine di realizzare la piena integrazione di quest’ultima nel Gruppo Fujitsu.

Fujitsu General Limited è stata assistita da Deloitte Legal con un team guidato dal partner Andrea Sciortino (in foto) con il supporto delle associates Claudia Musumeci ed Ilaria Di Majo per gli aspetti Corporate e M&A dell'operazione e da un team composto da Pietro Venerando e Stefano Miniati per gli aspetti di giuslavoro.

Il socio di minoranza di FGCACIT è stato assistito da Machas and Partners Law Firm con un team guidato e coordinato dal socio Tom Kyriakopoulos per gli aspetti Corporate e M&A dell'operazione.