Desigual propone la settimana lavorativa di 4 giorni ai propri dipendenti

Desigual ha offerto ai suoi dipendenti la possibilità di una settimana lavorativa di 4 giorni (3+1) che dovrà essere accettata e votata dai dipendenti stessi prima di essere introdotta. Con un gesto coraggioso per rendere l'azienda il miglior luogo di lavoro, Desigual sta facendo passi avanti nella ricerca di modelli innovativi di equilibrio tra lavoro e vita privata ed è diventata la prima azienda di moda in Spagna ad offrire ai suoi dipendenti della sede centrale - ad eccezione dei team di vendita e delle operazioni - l'opportunità di ridurre la loro giornata lavorativa a 4 giorni a settimana (dal lunedì al giovedì), con la possibilità di lavorare a distanza in uno di questi giorni.

In una presentazione organizzata ieri nella sede dell'azienda, il fondatore Thomas Meyer ha annunciato l'iniziativa e ha rivelato tutti i dettagli della proposta e del processo di voto. Questa proposta è una grande rappresentazione della filosofia del marchio, espressa attraverso il suo claim: La vida es chula / Life is awesome, ed è in linea con la creatività e l'innovazione per cui Desigual è sempre stata nota, scegliendo di pensare e fare le cose in modo diverso e dirompente.

Equilibrio e flessibilità 4 giorni a settimana

La proposta di una settimana lavorativa di 4 giorni - 3 in ufficio e 1 a distanza - è pensata per aumentare la soddisfazione dei dipendenti, così come il loro benessere e la loro salute. L'attuazione richiederà il 66% o più dei voti a favore e comporterà modifiche ai termini contrattuali dei dipendenti che ne beneficeranno. Se approvato, un totale di 502 persone avranno la loro settimana lavorativa ridotta di 5 ore, dalle attuali 39,5 ore a 34,5 ore settimanali.