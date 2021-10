Deutsche Bank, confermati gli obiettivi: utile in rialzo del 7%

Deutsche Bank, nel terzo trimestre utile netto a 194 milioni, in crescita del 7%

La prima banca tedesca Deutsche Bank, alle prese con una fase di ristrutturazione, ha pubblicato i risultati del terzo trimestre che mostrano un utile netto del gruppo di 194 milioni di euro in crescita del 7% annuo. Da luglio a settembre le entrate complessive sono aumentate del 2%, a 6,04 miliardi di euro, nonostante un calo del 6% nell'investment banking.

L'utile prima delle imposte e' aumentato del 15% a 554 milioni di euro. La banca ha contabilizzato costi aggiuntivi per la ristrutturazione del gruppo di 583 milioni. Al netto delle imposte, la ha guadagnato 329 milioni dai 309 milioni dell'anno precedente. Gli accantonamenti per rischi sono scesi a 117 milioni dopo che la banca aveva accantonato 273 milioni per prestiti a rischio di insolvenza nell'anno precedente sullo sfondo della pandemia. Confermati gli obiettivi "Siamo convinti che raggiungeremo i nostri obiettivi per il 2022", ha commentato Christian Sewing,ceo del gruppo in una nota