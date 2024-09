Deutsche Bank mette i bastoni tra le ruote a Unicredit e valuta mosse su Commerzbank

Unicredit, Deutsche Bank prepara la contromossa su Commerzbank

Scontro tra titani. Deutsche Bank è pronta a entrare in azione per contrastare l'acquisizione di Commerzbank da parte di Unicredit, e il Ceo Christian Sewing starebbe valutando diverse strategie. Tra le opzioni in considerazione c’è l’acquisto della restante quota del 12% di Commerzbank ancora detenuta dal governo tedesco, come riportato da Bloomberg. Questo intervento mirerebbe a bloccare l’espansione di Unicredit e a preservare il controllo tedesco su Commerzbank.

Il 11 settembre, Unicredit ha riempito le pagine di giornali con la mossa dell'acquisizione del 9% di Commerzbank, un'operazione dal valore complessivo di 1,5 miliardi di euro. Di questa quota, il 4,49% è stato acquistato attraverso un’asta organizzata dallo Stato tedesco, mentre il restante 4,51% è stato acquisito sul mercato. L’obiettivo di Unicredit è creare un grande gruppo bancario europeo che potrebbe dominare per capitalizzazione.

Questa mossa ha ricevuto il plauso di Christine Lagarde, Presidente della Bce, e Joachim Nagel, Presidente della Bundesbank. Tuttavia, né il governo tedesco né altre istituzioni hanno ancora espresso una posizione ufficiale a riguardo. Solo i sindacati, rappresentati nel consiglio di sorveglianza di Commerzbank, hanno fatto muro, auspicando l'intervento di un gruppo bancario francese che bilanciasse la situazione.

In realtà l’interesse di Deutsche Bank per Commerzbank non è nuovo, e già nel 2019 aveva tentato di avviare una fusione con Commerzbank per formare un grande gruppo bancario tedesco. Tuttavia, il progetto era naufragato a causa delle forti opposizioni dei sindacati, preoccupati per le possibili perdite di posti di lavoro. Ora, con la minaccia rappresentata da Unicredit, Deutsche Bank potrebbe rilanciare il suo piano per ostacolare l’espansione italiana e assicurarsi una posizione dominante nel mercato bancario europeo.