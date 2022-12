Deutsche Bank Mutui-Gruppo Banca Finint, accordo sui crediti non performing

Deutsche Bank Mutui, Banca Finint ha così creato un’unità di business interamente dedicata agli NPE

Il Gruppo Banca Finint annuncia di avere sottoscritto, unitamente al fondo Italian Npl Opportunities Fund, il cui advisor è Eidos Partners, un accordo con Deutsche Bank Mutui per l’acquisto di 296,5 milioni di euro di crediti non performing (valore al 31.12.21) derivanti da contratti di mutuo con sottostante di natura immobiliare - dei quali 270,1 mln di euro di posizioni classificate NPL e 26,4 mln di euro di posizioni classificate Utp e Past Due - e della piattaforma operativa di Deutsche Bank Mutui per la gestione dei relativi crediti.

L’operazione prevede in una prima fase la cessione del solo portafoglio di Npl – perfezionata il 22 dicembre 2022 – mentre la cessione del portafoglio UTP e Past Due e il passaggio della piattaforma operativa sono previste finalizzarsi entro il primo trimestre del 2023. Al fine di finanziare l'acquisto del portafoglio, è stata costituita Dora Spv S.R.L, società veicolo per la cartolarizzazione che ha emesso una singola classe di titoli sottoscritti da Italian NPL Opportunities Fund.