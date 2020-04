Deutsche salva i profitti trimestrali. "Risultati rassicuranti". Boom in borsa

Deutsche Bank in ascesa alla Borsa di Francoforte, sulla spinta dell'annuncio di un primo trimestre decisamente migliore delle attese. Intorno alle 11, il titolo del gruppo bancario tedesco e' in progresso dell'11% a 6,05 euro, mentre l'indice Dax sale del 2,1%. Deutsche Bank, che annuncera' i conti trimestrali nel dettaglio il 29 aprile, ha intanto reso noto che i primi tre mesi dell'anno si sono conclusi con un utile netto di 66 milioni di euro, mentre gli analisti in media si aspettavano una perdita di 106 milioni.

I ricavi dovrebbero raggiungere 6,4 miliardi contro i 5,7 miliardi attesi dal mercato, mentre gli accantonamenti per perdite su crediti dovrebbero ammontare a 500 milioni. Il Common equity Tier 1, il principale indice di solvibilita' delle banche, e' indicato al 12,8% alla fine del trimestre, rispetto al 13,6% di fine 2019 e il management ha avvertito che scendera' "modestamente e temporaneamente" sotto il target del 12,5% "al fine di supportare i clienti e l'economia in questo momento di crisi economica".

Gli analisti rilevano che i conti della banca, come quelli dei grandi gruppi Usa, stanno nell'insieme beneficiando delle buone performance delle attivita' di mercato del gruppo, di riflesso alla grande volatilita' legata al Covid-19. Secondo gli esperti di Citi, si tratta di risultati nell'insieme "rassicuranti".