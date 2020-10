Digital Tax, il governo pronto al rinvio. Rumors

Al ministero dell'Economia si sta ragionando sulla possibilità di far slittare di un anno, da febbraio 2021 a febbraio 2022, la scadenza dei pagamenti dell'imposta sui servizi digitali, ma il Movimento 5 stelle è contrario.

Secondo i rumors riportati da Domani, nelle ultime ore la maggioranza di governo sta ragionando sull’ipotesi di rinviare la digital tax. In ballo ci sono diversi milioni di euro e imposte per i colossi del web. E, non meno importanti, i rapporti con gli Stati Uniti che per ovvi motivi sono contrari.

L'ipotesi di procrastinare l'entrata in vigore dell’imposta è stata discussa dal governo italiano durante la stesura della nuova manovra finanziaria, e non è ancora chiaro se il testo definitivo conterrà o meno la misura. Tra i fattori che stanno condizionando di più le mosse del governo italiano ci sono sicuramente le imminenti elezioni presidenziali negli Stati Uniti. Al ministero dell’Economia sanno che un cambio di leadership a Washington ha un suo peso specifico in questa vicenda.