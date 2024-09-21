Ecco come funziona il bonus Natale di 100 euro Oltre un milione di lavoratori ha diritto all’assegno indennità per lavoratori dipendenti con reddito fino 28mila euro Come funziona il Bonus Natale? E’ la grande novità delle ultime ore pensata dal governo per sostenere il reddito dei lavoratori. Il bonus sarà erogato con la tredicesima: si tratta di un’indennità di 100 euro nel mese di dicembre 2024 destinata ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo non superiore a 28mila euro e con coniuge e almeno un figlio fiscalmente a carico.

Bonus Natale da 100 euro con tredicesima

Come funziona il Bonus Natale? E’ la grande novità delle ultime ore pensata dal governo per sostenere il reddito dei lavoratori. Il bonus sarà erogato con la tredicesima: si tratta di un’indennità di 100 euro nel mese di dicembre 2024 destinata ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo non superiore a 28mila euro e con coniuge e almeno un figlio fiscalmente a carico.

E’ quanto prevede l’emendamento del governo al decreto Omnibus all’esame delle commissioni Bilancio e Finanze del Senato. L’indennità, riporta l’emendamento, è riconosciuto unitamente alla tredicesima mensilità su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto di avervi diritto indicando il codice del coniuge e dei figli, e verificano in sede di conguaglio la spettanza della stessa.

Sulla base delle elaborazioni effettuate, si legge nella relazione tecnica all’emendamento si è stimata una platea di lavoratori dipendenti fruitori della misura di circa 1,1 milioni di unità, per un ammontare complessivo di indennità, rapportata ai giorni lavorati trattandosi di lavoratori dipendenti, di circa -100,3 milioni di euro.

Bonus Natale, le condizioni

Come riassume l’Ansa, le condizioni per poter ricevere l’indennità sono ben definite: il lavoratore deve avere un coniuge “non legalmente ed effettivamente separato e almeno un figlio, anche se nato fuori dal matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato”, che siano fiscalmente a carico, oppure deve avere “almeno un figlio” fiscalmente a carico in presenza di un nucleo familiare monogenitoriale.

Inoltre il lavoratore deve avere capienza fiscale con riferimento ai redditi di lavoro dipendente percepiti: cioè l’imposta lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente deve essere di ammontare superiore a quello della detrazione per tipo di reddito spettante. L’una tantum inoltre viene riproporzionata in funzione del periodo di lavoro svolto dal lavoratore del corso dell’anno.

Nella determinazione del reddito complessivo, si precisa, vengono considerate anche la quota esente dei redditi agevolati in regimi di favore previsti per chi ha trasferito la propria residenza in Italia. Mentre non si tiene conto del reddito dell’immobile adibito ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.

Spetta ai sostituti d’imposta, ovvero i datori di lavoro, verificare in sede di conguaglio la spettanza dell’indennità e, qualora non si rilevi spettante, provvedere al recupero del relativo importo. Si prevede infine che i contribuenti aventi diritto all’indennità, qualora non l’abbiano ricevuta, possano richiederla nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di riferimento. Qualora invece l’indennità erogata non risulti “non spettante o spettante in misura inferiore”, il relativo importo è restituito in sede di dichiarazione.