"No, nessuno scostamento". Così risponde il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli alla domanda di Affaritaliani.it se, come ha affermato l'ex ministro dell'Economia Giovanni Tria, sarà necessario un ulteriore scostamento di bilancio per finanziare il decreto Ristori approvato ieri dal Consiglio dei ministri. "Il dl Ristori sarà oggi in Gazzetta. È evidente quindi che nessuno scostamento è necessario per i ristori previsti", spiega Patuanelli.