Dl Sostegni bis: bonus rioccupazione. Seimila € di sconto sui contributi

Il governo Draghi, nel Consiglio dei ministri in programma questa mattina darà il via libera definitivo al Decreto Sostegni Bis, la misura da 40 mld a favore delle famiglie e delle imprese per fronteggiare l'emergenza Coronavirus. L’obiettivo - si legge sul Corriere della Sera - è dare un contributo alla ripartenza dell’economia, garantendo un meccanismo che incentivi l’occupazione. Nel decreto, figura un pacchetto di interventi a favore del lavoro con misure per oltre 5 miliardi. A cominciare dal cosidetto contratto di rioccupazione, applicabile in tutti i settori produttivi. In dettaglio, si tratta di un contratto a tempo indeterminato che prevede un percorso di formazione e un periodo di prova per un massimo di sei mesi, questa tipologia di contratto garantisce alle aziende uno sgravio del 100% sui contributi relativi al semestre di formazione.

L’esonero dal versamento dei contributi - prosegue il Corriere - non può superare il valore di 6 mila euro. Va specificato che se al termine del periodo di prova il lavoratore non viene assunto l’impresa è tenuta a restituire l’agevolazione di cui ha beneficiato, inoltre l’esonero contributivo vale solo se il datore di lavoro nei sei mesi precedenti l’assunzione non ha effettuato licenziamenti. N el primo decreto Sostegni, diventato legge ieri con il via definitivo della Camera, è prevista la rottamazione delle cartelle fiscali entro i 5 mila euro per i soggetti con reddito fino a 30 mila euro. E ancora, le proroghe per i pagamenti dell’Irap non versata e della rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni.