Dl Sostegni bis, il testo integrale con tutti gli aiuti del governo

IL TESTO INTEGRALE DELLA BOZZA DEL DECRETO SOSTEGNI BIS CHE ARRIVA IN CDM



Il decreto sostegni bis approda in Consiglio dei ministri con 77 articoli, che partono con il Titolo primo, dedicato al "Sostegno alle imprese, all'economia e abbattimento dei costi fissi", con il primo articolo che riguarda i contributi a fondo perduto: "Il nuovo contributo a fondo perduto spetta nella misura del 100%" a tutte le partite Iva cui e' gia' stato riconosciuto "ed e' corrisposto dall'Agenzia delle entrate", sono stanziati 8 miliardi per il 2021 a questo scopo. Esteso ai professionisti "a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e corrispettivi del periodo dal primo aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% sul periodo dal primo aprile 2019 al 31 marzo 2020.



Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi", si legge nella bozza datata oggi. Sono previsti ulteriori 3,4 miliardi. Per chi lo ha gia' ricevuto il meccanismo e' piu' articolato; e' comunque entro il limite di 150 mila euro. Previsto anche per gli agrari che abbiano subito perdite, con uno stanziamento di 4 miliardi (di cui 3,15 miliardi gia' nelle disponibilita' dell'Agenzia delle Entrate).