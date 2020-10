Dpcm, Mef: indennizzi a fondo perduto per i settori che restano chiusi

"Il dpcm contiene pressoché tutte le proposte del ministro della salute, sollecitate anche dal Pd e validate dal Cts", spiegano fonti vicine al ministro Gualtieri. "Lo scopo è contenere la curva di aumento dei contagi, il cui andamento è molto preoccupante (e simile) in tutti i paesi europei, e evitare il collasso del sistema sanitario prevenendo anche la necessità di un lockdown generalizzato. Sono misure dure ma purtroppo appaiono necessarie".



"Tutti i settori che verranno chiusi in tutto o in parte - sottolineano dal Mef - riceveranno un congruo pacchetto di indennizzi (concertato con le associazioni di categoria) che prevede ristoro a fondo perduto con bonifico automatico da agenzia entrate, eliminazione rata imu, tre mesi di credito imposta affitti, cig, indennità per stagionali dei diversi settori, rem. Lo annunceremo probabilmente già in serata. I bonifici dovrebbero arrivare entro il 15 novembre".