Economia russa sull'orlo del baratro? Dall'inflazione ai dati sulla crescita: luci e ombre sull'impero di Putin

Economia di guerra in Russia, capitolo finale? Commento

Quod Erat Domostrandum ossia Come Volevasi Dimostrare. Peggiorano le condizioni di salute economico-finanziaria della Russia? La Russia è arrivata al capitolo finale? Il dato che ci viene fornito dall'Indice dei Prezzi al Consumo è: 8,6%; è vero o artefatto? A mio avviso questo dato non mi sembra molto reale per una motivata serie di ragioni, una di queste è stato l'annuncio dalla Banca Centrale Russa di un ulteriore rialzo dei tassi di 2 punti, portandolo al 21% (a settembre era il 19%, un balzo del 10,53% in soli due mesi?) e prevedendo un'inflazione all'8/8,5%.

Ho i miei dubbi. Domanda: quanto è fondata la teoria secondo cui per battere l'inflazione bisogna aumentare i tassi d'interesse rendendo più ostico il cammino dell'economia? I consumi ne risentiranno? A tal proposito alcuni giorni fa c'è stato un altro aumento, questa volta nel settore beni di consumo, e questo ha fatto storcere il naso alla popolazione, ed è l'aumento del 17% del prezzo della Vodka, nota bevanda nazionale (17,3 bicchierini a testa al mese), quindi mezzo litro di vodka passa da 299 a 349 rubli. Altri dati? Dall'inizio dell'anno le patate sono aumentate del 56,4% senza considerare il latte, il burro (+25,7%), i formaggi e le salsicce ecc.

È quindi vero l'indice dell'inflazione in Russia? E poi, aggiungo io, la borsa russa (RTS Index) a far data 28 novembre 2024 era quotata 730,45 rispetto ai 1.843,83 del 01/1 0/2021, registrando così una perdita del 60,4%. Come se non bastasse oggi occorrono 110/120 rubli per comprare un dollaro USA. E con ciò pare che i problemi siano determinati sia dall'aumentare del costo per la produzione di beni e servizi sia per la scarsità di mano d'opera. I coscritti al fronte sono circa 150.000, pochi congedi da vivi?

Oltre a ciò, ed in modo molto chiaro, la Presidente della Banca Centrale di Russia, Elvira Nabiullina, ha rimarcato che c'è un'altra problematica ed è dettata dall'aumento delle spese di bilancio (militari?). A questo problema bisogna sommare i circa 11.000 soldati Nord Coreani che costano 2.000 dollari al mese ciascuno, per un totale di $ 264.000.000 l'anno (dollari americani e non yuan cinesi) più vitto, alloggio e rifornimenti vari. Domanda: se sei in difficoltà nella produzione nazionale e hai gli arsenali da riempire dove li trovi i soldi? Le stime internazionali cosa dicono? Il Fondo Monetario Internazionale rivedendo al rialzo dice che la crescita è considerata in un range fra il 3,2 ed il 3,6%. Sicuri?

In un'economia di guerra e con questi numeri? L'economia russa dipende molto dall'esportazione di gas e petrolio e ancora ci riesce grazie anche alla “triangolazione”, però non con le stesse quantità distribuite prima del febbraio 2022 e proponendo gli idrocarburi a prezzi inferiori a quelli di mercato. Il 30% del PIL nazionale era rappresentato dagli introiti del gas e del petrolio. Ecco una panoramica del PIL della Russia negli ultimi 10 anni:

| Anno | PIL (miliardi di USD) | Variazione (%)