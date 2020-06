Efficienza energetica: nasce Sorgenia Green Solutions

Favorire la transizione verso un’economia sempre più sostenibile grazie all’utilizzo di rinnovabili e digitale: questa la sfida che Sorgenia Green Solutions lancia sul mercato.

L’azienda, sviluppata a partire dall’acquisizione di Universal Sun, è una ESCo (Energy Service Company) italiana che offre ai propri clienti energia 100% green e soluzioni di efficienza energetica ad alto contenuto tecnologico.

“Sorgenia Green Solutions accompagnerà i nostri clienti verso un futuro in cui aziende e consumatori diventeranno protagonisti nell’auto-produzione e nell’utilizzo responsabile e intelligente dell’energia. Un percorso che ci condurrà alla creazione di comunità energetiche rinnovabili, realtà cui guardiamo con grande interesse - ha commentato Mario Mauri, Sales Business & Energy Solutions Director di Sorgenia. Energia verde, le migliori tecnologie oggi esistenti sul mercato e un approccio attento alla sostenibilità ambientale ed economica dei clienti rappresentano le caratteristiche distintive della nostra offerta”.

La società offre soluzioni per le imprese e per le famiglie, personalizzate a seconda delle differenti esigenze. Nella produzione distribuita da fonti rinnovabili e nell’ambito dell’efficienza energetica, Sorgenia Green Solutions - partendo da attente diagnosi energetiche - propone impianti industriali fotovoltaici a tetto, mini-eolico, impianti di cogenerazione e trigenerazione, pompe di calore industriali, recuperi termici finalizzati al riscaldamento industriale, sistemi termici e di illuminazione. Ha inoltre sviluppato la tecnologia APLOS, un micro co-generatore che si contraddistingue per alta efficienza, minime manutenzioni e ingombro ridotto.

Tutti gli impianti, sia domestici sia per le aziende, sono gestiti attraverso piattaforme tecnologiche che ne consentono il controllo e ne ottimizzano il funzionamento anche da remoto. Sorgenia Green Solutions ha già al proprio attivo 100 impianti industriali fotovoltaici a tetto e decine in altre tecnologie, per un totale di oltre 30 MW di potenza installata.