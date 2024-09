Breuninger, il mall tedesco fa gola a El Corte Inglés, Amazon e Galeries Lafayette: un affare da 2,5 mld

El Corte Inglés, Amazon e Galeries Lafayette in gara per il mall tedesco Breuninger

Il retailer tedesco Breuninger è in vendita e già 31 potenziali acquirenti hanno mostrato interesse. Secondo quanto riportato da Pambianconews, tra i nomi in lizza ci sono El Corte Inglés, Galeries Lafayette e persino il gigante dell’e-commerce Amazon, che di recente ha investito in Neiman Marcus. Breuninger, con un fatturato di 1,5 miliardi di euro (in crescita del 7% rispetto al 2022), gestisce 12 negozi, tra cui quelli di Stoccarda (città natale del fondatore Eduard Breuninger), Norimberga e Düsseldorf, oltre a un punto vendita in Lussemburgo. La rete fisica è supportata da una piattaforma online che opera in dieci Paesi e contribuisce al 50% dei ricavi.

Tra i numerosi interessati ci sono gruppi attratti tanto dal patrimonio immobiliare quanto da quello commerciale, e alcuni cercano di acquisire entrambe le divisioni. Tra questi, Thai Central Group, che possiede Rinascente e ha recentemente acquisito il grande magazzino berlinese KaDeWe e la gestione operativa del gruppo omonimo, e Richard Baker, una società d’investimenti che ha rilevato Galeria, anch'essa in difficoltà a causa del fallimento di Signa.

Altri investitori istituzionali, come i fondi di investimento Deka, DWS e Union Investment, insieme a investitori internazionali come la holding Apollo e la banca d’investimento Morgan Stanley, sono invece interessati alla divisione immobiliare.

Il progetto, noto internamente come ‘Project Keystone’, è stato avviato a giugno e il valore complessivo di Breuninger è attualmente stimato in 2,5 miliardi di euro. Al netto dei debiti, il prezzo d’acquisto potrebbe aggirarsi intorno ai 2 miliardi di euro, con circa 1,8 miliardi destinati alla parte immobiliare. Le prime offerte sono attese entro la fine di ottobre.