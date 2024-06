Amazon mette a segno un nuovo record: ora vale 2.000 miliardi di dollari

Amazon supera i 2mila miliardi di capitalizzazione

Amazon raggiunge le vette dell'Olimpo delle big tech con una capitalizzazione di mercato che ha recentemente superato i 2.000 miliardi di dollari, collocandosi tra le prime cinque società mondiali per valore di mercato, tutte con capitalizzazioni superiori a questa soglia. Ancora più sorprendentemente: tre di queste giganti hanno superato i 3.000 miliardi di dollari.

L'impennata di Amazon non è a sè e segue le orme di altre società tecnologiche statunitensi, come Alphabet con Google al timone, insieme al trio imponente di Microsoft, Apple e Nvidia, tutte con una capitalizzazione che supera i 3.000 miliardi. A eccezione del gigante petrolifero saudita Saudi Aramco, che ha superato i 1,9 trilioni, non ci sono altre aziende tecnologiche americane che si avvicinano a questo traguardo. Meta Platforms, operante con Facebook, Instagram e Messenger, tra gli altri, vanta una capitalizzazione di circa 1,2 trilioni, pur essendo ancora distante dai 2.000 miliardi.

Il colosso di Bezos sta galoppando soprattutto grazie agli investimenti mirati in settori emergenti come l'intelligenza artificiale generativa. Oltre che puntando su startup come Anthropic e Figure, specializzate rispettivamente in IA e robotica, e lanciando una nuova generazione di chip per data center, progettati per apprendimento automatico e intelligenza artificiale. Inoltre, Amazon sta anche sviluppando un proprio chatbot, noto come Metis, atteso per l'autunno, che promette di sfruttare un vasto mare di dati, sebbene con un lieve ritardo rispetto ai concorrenti.