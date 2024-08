Elezioni Usa, tre candidati ricchi e uno quasi "povero": il vice di Kamala Harris ha un patrimonio di soli 300 mila dollari

Elezioni americane, tre candidati ricchi e uno quasi "povero"

Le elezioni americane, praticamente da sempre, hanno un “fil rouge” che lega tutti i 4 candidati (candidati presidenti e vicepresidenti), quello cioè della potenza economica degli stessi. Una solidità economica nata da percorsi professionali di successo o da generazioni familiari di potere. Quest’anno lo scenario è stato quasi del tutto rispettato. Quasi del tutto perchè, a fronte di tre candidati “ricchi”, ve ne è un quarto che a paragone dei tre potrebbe essere considerato “povero”. Infatti mentre il ticket repubblicano con il miliardario Donald Trump e il suo candidato vice J.D.Vance è ben “attrezzato” economicamente, il ticket democratico è ricco solo dalla parte del candidato presidente Kamala Harris. Il suo candidato alla vicepresidenza Tim Walz, è, dal punto di vista finanziario, più leggero rispetto persino alla media americana.

Elezioni americane, Tim Walz ha guadagni sotto la media americana

Il Governatore del Minnesota infatti ha un percorso professionale assolutamente normale, ex militare ed ex insegnante. Professioni che certo non ti fanno ricco nemmeno nell’America dove tutto è possibile. E tutto questo è confermato dalle dichiarazioni dei redditi che, soprattutto per i politici, sono radiografate al centesimo di dollaro. Quelle di Walz e della moglie del 2022 dicevano che il potenziale vicepresidente americano aveva uno stipendio da Governatore da 115000 dollari, buono ma non certo segno di opulenza, e con quello della moglie raggiungeva i 160000 dollari. Punto e basta. Nessun immobile di proprietà, nessun investimento in azioni o fondi, né tantomeno partecipazioni in società. La stima globale di beni intorno ai 300000 dollari. Certo che un domani la sua pensione da Governatore potrebbe far lievitare i conti ma in ogni caso adesso la situazione è più che normale. Soprattutto tenendo conto di quella che è la media americana di 1,06 milioni di dollari per essere considerati ricchi. La coppia, con i figli, Hope, 23 anni, e Gus, 17 , vive nell'abitazione ufficiale del governatore.

Elezioni Usa, J.D.Vance ricco e di successo

Ben diversa la realtà economica del suo rivale repubblicano Vance. Sempre secondo le dichiarazioni pubbliche del 2022, nominato senatore, Vance era un uomo da 1 milione di dollari, tra royalties per il suo libro di memorie Hillbilly di grande successo, tra stipendio dalla sua società di rischio, Narya Capital Management, investimenti in Borsa e affitti di immobili. La situazione economica di Walz contrasta con quella del suo rivale democratico. Nel 2022, anno in cui vinse il suo seggio al Senato degli Stati Uniti, Vance guadagnò più di 1 milione di dollari, sei volte di più del suo avversario e di sua moglie messi insieme. Quel denaro includeva circa 110.000 dollari di stipendio dalla sua società di capitale di rischio, Narya Capital Management, circa 121.000 dollari in royalties per il suo libro di memorie Hillbilly e altri per il best seller "A Rural Elegy'. A tutto questo si aggiungono proprietà immobiliari, criptovalute e fondi di investimento per oltre 3 milioni di dollari. Non certo un “povero”. Niente a che vedere però con la ricchezza del suo capo Trump. Solo la residenza di Mar-a-Lago sulle spiagge della Florida ha un valore di circa 20 milioni di dollari. Anche la sua rivale Kamala Harris, non sembra proprio passarsela male dal punto di vista finanziario. Nel 2018 tra lei e il marito Doug Emhoff, anch’esso avvocato, hanno dichiarato quasi 2 milioni di dollari. Per Forbes la coppia avrebbe una fortuna di circa 8 milioni di dollari. Insomma, a parte poche eccezioni, la poltrona più importante al mondo è riservata solo a pochi ricchi.