IA, ancora scintille tra Musk e OpenAI: Elon prova a fermare Chatgpt, altra causa contro la società. "Non si trasformi in un'impresa a scopo di lucro" 

Elon Musk prova a fermare ChatGPT, altra causa contro la società OpenAI

Elon Musk ha chiesto nuovamente a un tribunale statunitense di impedire che il produttore di ChatGPT OpenAI si trasformi in un'impresa a scopo di lucro, ha riferito sabato la CNBC. Gli avvocati che rappresentano il miliardario e la sua startup di intelligenza artificiale, xAI, hanno presentato l'ingiunzione venerdi', secondo quanto riportato dal sito di notizie finanziarie. L'ingiunzione chiede anche di impedire a OpenAI di impedire ai suoi investitori di finanziare aziende concorrenti. La mossa è l'ultimo sviluppo di una faida commerciale tra OpenAI e Musk, che ha co-fondato il gruppo nel 2015 ma che da allora se n'e' andato. OpenAI ha visto il suo profilo salire alle stelle negli ultimi anni, essendo diventata una star nel crescente campo dell'intelligenza artificiale.

Musk ha sostenuto che OpenAI impedisce ai suoi investitori di investire in aziende rivali, il che metterebbe la sua startup in una posizione di svantaggio in un settore in cui sono in gioco miliardi di dollari. OpenAI e' stata fondata come organizzazione no-profit e da allora è passata a un'impresa "a scopo di lucro". Attualmente sta cercando di diventare una società di pubblica utilita' a scopo di lucro, che potrebbe attrarre maggiori investimenti.

Dopo aver lasciato l'azienda nel 2018, Musk ha dichiarato di non sentirsi a suo agio con la direzione orientata al profitto che l'azienda stava prendendo sotto la guida dell'amministratore delegato Sam Altman. A marzo ha intentato una causa contro l'azienda, accusandola di aver infranto la sua originaria missione no-profit di rendere la ricerca sull'intelligenza artificiale disponibile a tutti. OpenAI sostiene che l'azione legale di Musk, cosi' come il suo abbraccio allo sviluppo open source per l'IA, sia per lo piu' legato all'acredine per l'aver lasciato l'azienda.