Emergenza Coronavirus: Korian fornisce smartphone agli ospiti delle RSA

di Lorenzo Zacchetti

Lo speciale di affaritaliani.it sull'emergenza-Coronavirus. Attività a piccoli gruppi e videochiamate ai familiari: così Korian protegge la salute dei propri ospiti, ma anche la loro socialità

Gruppo europeo leader nell’assistenza e cura, con oltre 850 strutture tra Residenze per Anziani, Case di Cura e Cliniche di Riabilitazione, Poliambulatori, Cure domiciliari e Appartamenti per la Terza e Quarta Età, Korian deve gestire una questione di estrema delicatezza: è infatti necessario proteggere la salute degli anziani che, fin dall'inizio dell'emergenza-Coronavirus, sono i soggetti più a rischio.

Per questo motivo, dal 5 marzo, in ottemperanza alle disposizioni del Decreto del Presidente Consiglio dei Ministri DPCM n. 198 del giorno antecedente, Korian ha infatti chiuso al pubblico tutte le strutture del Gruppo in Italia, fino a nuove disposizioni.

Tuttavia, nella consapevolezza dell'importanza della socialità per i propri ospiti, il Gruppo Korian sta compiendo tutti gli sforzi possibili: ha messo a disposizione di tutte le strutture degli smartphone per fare videochiamate e ci sarà uno sforzo ulteriore da parte del personale per mantenere il rapporto con i familiari.

Inoltre, sempre per preservare la socialità, sono state apportate modifiche organizzative alle attività ludiche e ricreative, prediligendo piccoli gruppi ed evitando assembramenti di persone, ma continuando a garantire la socialità degli ospiti, con numerose attività in piccoli gruppi o individuali. Si prediligono le iniziative one-to-one.

Il progetto 2020 per la Festa della Donna è un esempio concreto di questo comportamento responsabile: “Ogni Donna è una storia da raccontare!”, questo il titolo dell’iniziativa. L’idea è quella di raccogliere le biografie delle Signore ospiti delle Residenze, dei Familiari e degli Operatori, selezionarle per una eventuale pubblicazione editoriale o semplicemente per realizzare un piccolo libricino per non disperdere ricordi e memorie preziose.

Tra queste rientrano certamente quelle di Grazia, ospite di 99 anni: “Lavoravo in banca ed era la mia passione più grande. Mi piaceva studiare, tenermi sempre aggiornata, leggere i quotidiani, andare a teatro e al cinema. Adoravo mettere i pantaloni e ne andavo fiera: quando tutte le mie amiche mi guardavano stranite e mi facevano capire che le donne dovevano indossare le gonne e restare a casa, io sorridevo, facevo ancor meglio il mio lavoro e compravo ancor più pantaloni e giacche. Ne andavo proprio fiera. Poi un giorno in banca venne un uomo, mi sorrise e andò via. Dopo qualche ora un mio collega mi disse che quel ragazzo aveva chiesto di me, aveva chiesto il mio indirizzo di casa per spedirmi delle lettere ogni tanto, perché di lì a poco sarebbe partito per il militare. Io acconsentii e per mesi la nostra corrispondenza fu fitta ed attiva: aspettavo quelle lettere con impazienza, le divoravo, le leggevo tutte d’un fiato e poi sospiravo, riprendevo a leggere i quotidiani e a fare la mia vita. Ci innamorammo, quasi senza conoscerci di persona. Quando finì il militare venne a casa mia e chiese la mano a mio padre. Lo amavo e capii che di lì a poco la mia vita sarebbe malinconicamente cambiata: ci sposammo e il mio direttore di banca mi invitò a non andare più a lavorare perché dovevo occuparmi della famiglia. Oggi ho 99 anni e sono fiera delle mie nipoti che studiano e si dedicano al loro lavoro, le invidio un po’ perché io non ho avuto la possibilità fino in fondo di farlo. Ho avuto comunque la forza di non abbandonare mai le mie passioni, continuo a leggere e a collezionare pantaloni di ogni materiale.”

Il Gruppo Korian segue costantemente l’evoluzione dell’emergenza, in collaborazione con le autorità competenti, e si impegna a gestire questa situazione straordinaria con tutti i mezzi a propria disposizione per tutto il periodo in cui sia necessario. A tal fine è stata costituita una “squadra speciale” formata da personale con diversi skill che, nel caso di emergenza, possa aiutare la struttura in difficoltà.