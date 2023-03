Enel molla le attività in Romania: cessati gli asset alla società greca Ppc

Enel lascia la Romania, alla società greca Ppc un versamento di 1,2 milioni di euro. La cessione entro il terzo trimestre 2023

Enel molla le attività di business in Romania: il gruppo energetico guidato da Francesco Starace ha sottoscritto un accordo per la cessione alla società greca Public Power Corporation S.A. di tutte le partecipazioni.

L’accordo, informa una nota, prevede che PPC verserà un corrispettivo complessivo di circa 1.260 milioni di euro, corrispondenti a circa 1.900 milioni di euro in termini di enterprise value (riferito al 100%). Inoltre, il corrispettivo totale è soggetto ad aggiustamenti usuali per questo tipo di operazioni e a un meccanismo di earn-out concernente un eventuale pagamento aggiuntivo basato sul futuro valore del business retail.