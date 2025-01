Energia verde, Meloni celebra l'accordo da 1 miliardo con Albania ed Emirati: "Orgogliosa. La fusione nucleare può cambiare la storia"

Energia: Rama, accordo da 1 mld con Italia-Eau per infrastruttura

“Oggi firmeremo un accordo con l’Italia e gli Emirati arabi per realizzare un’infrastruttura” del valore di un miliardo circa per produrre energia rinnovabile. Ci sara’ “un collegamento sottomarino per il trasporto di energia pulita dall’Albania all’Italia”. Lo dice il primo ministro albanese, Edi Rama, ad Abu Dhabi a margine dei lavori del World summit sull’energia. “E’ un accordo importante, portera’ piu’ energia dall’Albania all’Italia e anche perche’ dal 2026 entrera’ in vigore una nuova legge europea sulle rinnovabili. L’Albania e’ al 100 per cento con l’energia rinnovabile, ora stiamo diversificando con il solare”, aggiunge. “L’accordo penso sia operativo al massimo tra tre anni, sono stati fatti degli studi, credo che colleghera’ il tratto tra Valona e la Puglia”, dice Rama. “Nell'investimento c'è la Taca, Albania e il governo italiano”, sottolinea.

"Sono lieta di annunciare qui la firma di un quadro di partenariato strategico" per avviare un accordo tra Italia, Albania e gli Stati emirati arabi, si tratta di "un ambizioso progetto tra le due sponde dell'Adriatico. Con Sua Altezza lo sceicco Mohammed bin Zayed e il primo ministro albanese Edi Rama, oggi firmeremo un'intesa estremamente importante, un impegno a realizzare una nuova interconnessione energetica per produrre energia green in Albania ed esportare parte di quell'energia in Italia, grazie ad un cavo sottomarino attraverso il Mar Adriatico. Crediamo fortemente in questo progetto che coinvolge tre governi, nonché settori privati ​​e la rete di operatori. Sono molto orgogliosa di questa iniziativa, perché mostra concretamente che nuove forme di cooperazione possono essere costruita anche tra partner apparentemente distanti. Questa iniziativa rappresenta quindi un passo concreto verso un’interconnessione davvero globale, dall’Asia al Golfo, dal Nord Africa all’Europa, in grado di fornire energia", ha affermato la premier.

"Dobbiamo respingere l'approccio ideologico" sulla transizione ecologica, "non avremo successo se continueremo a perseguire la decarbonizzazione a prezzo della desertificazione economica, dobbiamo essere pragmatici". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenendo al Wolrd summit sull'energia in corso ad Abu Dhabi. "Dobbiamo superare la divisione anacronistica tra nazioni in via di sviluppo e quelle emergenti, per condividere le responsabilità", ha sottolineato.

"Interconnessioni chiave per diplomazia energetica"

"Se vogliamo fare una transizione energetica concreta e sostenibile, dobbiamo assicurarci che sia realizzata con infrastrutture adeguate. Sono sicura che sviluppare le interconnessioni può essere la chiave di una nuova diplomazia energetica per moltiplicare le opportunità di cooperazione fra noi e generare benefici per tutti. Con questo approccio l'Italia vuole diventare un hub strategico per l'energia fra Europa e Africa. Siamo una piattaforma naturale nel Mediterraneo". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenendo al 'World summit" sull'energia in corso ad Abu Dhabi.

"No decarbonizzazione a prezzo desertificazione economia"

"Non riusciremo a triplicare la capacità di generazione di energia rinnovabile entro il 2030, né a raddoppiare il tasso di efficienza energetica, se continuiamo a inseguire la decarbonizzazione al prezzo della desertificazione economica o a mettere da parte, per ragioni ideologiche, soluzioni che invece potrebbero aiutare a costruire un'alternativa sostenibile ai combustibili fossili. Dobbiamo essere pragmatici, semplicemente perché la realtà lo impone". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, in un passaggio del suo intervento davanti alla platea del World Future Energy Summit di Abu Dhabi.

"Trovare equilibrio sostenibilità e innovazione"

"Il futuro della transizione energetica e della digitalizzazione dipenderà dalle nostre capacità di trovare un equilibrio tra sostenibilità e innovazione. Dobbiamo elaborare un mix energetico equilibrato, basato sulle tecnologie di cui disponiamo, di quelle che stiamo sperimentando e di quelli ancora da identificare". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel suo intervento al World Future Energy Summit in corso ad Abu Dhabi.

La fusione nucleare può cambiare la storia

"La fusione nucleare può produrre energia pulita, sicura e illimitata e trasformare l'energia da un'arma geopolitica a una risorsa accessibile che può cambiare la storia. L'Italia sta giocando il suo ruolo in questa direzione". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel suo intervento ad Abu Dhabi in occasione del Wolrd summit sull'energia.