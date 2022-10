Energia, Fabi: "Aiuti a quota 50 miliardi. Situazione tragica, rivedere Pnrr"

Fabi: aiuti per il caro energia a quota 50 miliardi

Ammontano a quasi 50 miliardi di euro, tra sconti fiscali e bonus diretti, gli aiuti concessi dal governo a famiglie e imprese per far fronte all’aumento dei costi delle bollette energetiche. Si tratta di 5,6 miliardi stanziati nell’arco del 2021 e di altri 43,5 miliardi di fondi messi a disposizione quest’anno per un totale di 49,1 miliardi. È quanto emerge da un documento della Fabi che ha analizzato le misure del governo Draghi varate per contrastare il caro energia. Quattro le aree di intervento: per il contenimento dei costi delle bollette, con lo stop agli oneri generali di sistema, sono stati stanziati 19,8 miliardi nell’arco del biennio (5,1 miliardi nel 2021 e 14,7 miliardi nel 2022); altri 3,3 miliardi (500 milioni nel 2021 e 2,8 miliardi nel 2022) riguardano il bonus sociale per pagare le utenze elettriche, riservato alle famiglie con Isee fino a un massimo di 20.000 euro; il credito di imposta per le imprese, cioè lo sconto fiscale concesso se i costi sono cresciuti di almeno il 30%, vale 18,3 miliardi, tutti stanziati quest’anno; la riduzione delle accise per il carburante, ovvero una diminuzione delle tasse pagate principalmente sull’acquisto di benzina a gasolio).

L’aumento dei costi energetici - osserva Fabi - potrebbe avere un impatto significativo sui progetti già programmati nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza. "Bisogna mettere le mani al Pnrr: l’aumento dei prezzi energetici ne impone una revisione - ha detto il segretario generale della Fabi, Lando Maria Sileoni, durante la trasmissione Mattino Cinque - Se non si modificasse, infatti, tutti gli investimenti programmati potrebbero fermarsi o non partire affatto. Mi riferisco proprio ai costi che, rispetto alle previsioni iniziali di parecchi mesi fa, sono nettamente cambiati proprio a causa dell’incremento vertiginoso dei prezzi dei prodotti energetici, dal gas all’energia elettrica". "L’impennata dei costi dell’energia - aggiunge - rappresenta una criticità enorme per il nostro Paese". "Ritengo fondamentali due aspetti - ha concluso - da un lato la tempestività degli interventi, dall’altro occorre rendere l’Italia indipendente rispetto ad alcune decisioni prese all’interno dell’Unione europea".