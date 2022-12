Energia, il prezzo del gas corre ad Amsterdam: timori per il freddo

Energia, il prezzo del Gas corre ad Amsterdam

Avvio di seduta in forte rialzo per il prezzo del gas ad Amsterdam. I future Ttf balzano del 9,2% a 148 euro al megawattora in scia alle previsioni del tempo che si attendono almeno due settimane di temperature sotto la media stagionale nel nord ovest dell'Europa e in Gran Bretagna, secondo le previsioni di Maxar Tecnologies. L'arrivo del freddo sta intaccando le riserve accumulate durante un mese di novembre insolitamente mite, preoccupando i trader sulla capacità dell'Europa far fronte alla mancanza del gas russo.

Borsa, Milano apre in lieve calo (-0,06%)

Avvio di seduta e di settimana in calo questa mattina a Piazza Affari dopo i primi scambi. L'indice Ftse Mib, alla prima rilevazione, segna un -0,25% a quota 24.559 punti, mentre l'Ftse All Share cede lo 0,23% a 26.620 punti. In ribasso anche l'Ftse Star che lascia sul terreno lo 0,32% a quota 47.871 punti. Intanto lo spread fra Btp e Bund tedeschi apre a quota 188 punti, con il rendimento del decennale al 3,75%. Tra le materie prime, stabile il petrolio con il Brent a qupta 85,7 dollari al barile dop l'embargo sul greggio russo, mentre i gas naturale torna a correre a 144,5 euro Mwh.

Anche le altre piazze finanziarie europee aprono con il segno meno, nonostante la buona performance delle Borse asiatiche, grazie al rallentamento delle misure legate al Covid in Cina. Tra le Borse asiatiche Tokyo chiude in lieve rialzo, con il Nikkei che segna un +0,15%, mentre Hong Kong guadagna 4,5 punti. Tra le altre Borse, Parigi apre a -0,33%, Francoforte cede lo 0,34% mentre Londra è piatta a -0,01%.