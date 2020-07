Eni, Erika Mandraffino direttore Media Relations, Lapo Pistelli Public affairs

Erika Mandraffino è stata nominata direttrice Media Relation di Eni, mentre Lapo Pistelli sarà direttore dei Pubblic Affairs del gruppo. Gli incarichi saranno validi da oggi 1° luglio.

Dopo gli studi alla Regent’s University London, Erika Mandraffino ha iniziato la carriera con Ludgate Communication, Brunswick Group e Barabino & Partners. Nel 2006 entra in Eni, e per quasi sei anni è a capo delle Financial and international Media relations, mentre per altri due è senior vice president Media relations. Dall’ottobre 2013 al febbraio 2015 è senior vice presidente Public affairs and Communication di Saipen, per poi tornare in Eni dove diventa senior vice president global media relations and crisis communication. Dal maggio 2018 è anche chairman di Versalis, società chimica del gruppo Eni.





Lapo Pistelli, laureato in Scienze politiche all’Università degli Studi di Firenze, è stato deputato dell’Ulivo dal 1996 al 2004, entrando poi al Parlamento Europeo. Eletto alla Camera nelle liste del Pd nel 2008, è poi nominato vice ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, posizione che mantiene con igoverni guidati da Enrico Letta e da Matteo Renzi. Nel 2015 si dimette dal parlamento, lascia la politica ed entra in Eni come senior vice president, stakeholder relations and business development support e nel 2017 diventa direttore Relazioni internazionali.