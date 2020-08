Eni, Francesco Gattei è il nuovo chief financial officer

Francesco Gattei è il nuovo chief financial officer di Eni

Eni ha annunciato di aver nominato Francesco Gattei nuovo chief financial officer del gruppo. Gattei avrà il compito di supportare l’amministratore delegato nell’elaborazione e implementazione della strategia economico-finanziaria di Eni in questa "importante fase di accelerazione del Piano di decarbonizzazione dei business della società", come riporta una nota ufficiale.

Gattei è approdato in Agip S.p.A. nel 1995 e ha partecipato ad importanti processi negoziali in Asia Centrale e Russia dapprima con il ruolo di Business Analyst e poi come negoziatore.

Dal 2001 al 2005 ha operato in Libia come responsabile della pianificazione e dell’attività negoziale e commerciale nel periodo di costruzione e start up del Western Libyan Gas Project, mentre dal 2006 al 2008, rientrato in sede, è stato responsabile, a supporto del Vice Direttore Generale della Divisione E&P, delle attività di pianificazione e di sviluppo del business in Africa, Europa, Asia e Americhe.

Dal 2009 è stato responsabile M&A dell’upstream, dove ha contribuito alla razionalizzazione del portafoglio in particolare in Uk e negli Stati Uniti.

Dal 2011 ha svolto il ruolo di Senior Vice President Scenari di Mercato ed Opzioni Strategiche ed è stato segretario del Comitato Scenari e Sostenibilità fino al 2019.

Dal 2014 a questa attività ha aggiunto anche quella di Responsabile dei Rapporti con gli Investitori, svolgendo inoltre il ruolo di segretario dell’Advisory Board di Eni dal 2016 al 2019.

Nel 2019 si è trasferito a Houston come Direttore upstream nella regione America, gestendo il business E&P in USA, Messico, Venezuela ed Argentina.

Gattei è stato inoltre consigliere Saipem nel periodo 2014 - 2015.