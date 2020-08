Eni, Francesco Gattei è il nuovo Cfo

Francesco Gattei ha assunto l'incarico di chief financial officer di Eni. Gattei, 51 anni, bolognese, avrà il compito di supportare l'amministrazione delegato Claudio Descalzi nell'elaborazione e implementazione della strategia economico-finanziaria di Eni "in questa importante fase di accelerazione del piano di decarbonizzazione dei business della società", scrive la major petrolifera in un comunicato.

Gattei, entrato in Agip nel 1995, dal 2001 al 2005 è in Libia come responsabile della pianificazione e dell’attività negoziale e commerciale nel periodo di costruzione e start up del Western Libyan Gas Project.

Dal 2009 è responsabile M&A dell’upstream, dove contribuisce alla razionalizzazione del portafoglio in particolare in UK e negli Stati Uniti.