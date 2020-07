Eni gas e luce e Ovo insieme per accelerare la transizione energetica

Eni gas e luce e Ovo hanno annunciato oggi l'avvio di una partnership strategica attraverso Kaluza, la piattaforma tecnologica già utilizzata da Ovo Energy nel Regno Unito. Si tratta della prima partnership internazionale per Ovo.

Con questo sodalizio, Eni gas e luce, che è presente in quattro paesi Europei e conta su una rete di circa 10 milioni di clienti, contribuisce ad attuare la strategia di decarbonizazione del Gruppo, il cui obiettivo è diventare un’azienda energetica interamente carbon neutral in Europa entro il 2050.

"Questa partnership - ha commentato Alberto Chiarini, amministratore delegato di Eni gas e luce -rappresenta un passo importante per la strategia di internazionalizzazione di Eni gas e luce e per il raggiungimento del nostro obiettivo di lungo termine: costruire un portafoglio di 20 milioni clienti a livello globale entro il 2050. Vogliamo aiutare i nostri clienti a usare prodotti decarbonizzati per tutte le loro esigenze energetiche e a godere della migliore customer experience possibile. Siamo davvero lieti di lavorare con OVO e Kaluza, la cui piattaforma offre ai clienti un'esperienza più coinvolgente e digitale, per dare un’ulteriore spinta alla nostra strategia di crescita internazionale"