Enpam, Prelios e Hines in corsa per gli immobili. Rumors

Corsa a tre per il mattone dell'Enpam, l'ente di previdenza dei medici. Se inizialmente le offerte vincolanti per il portafoglio di proprietà dell’Ente, scrive oggi MF-Milano Finanza, erano attese per l’autunno inoltrato e poi per il prossimo gennaio, adesso le indiscrezioni di mercato indicano a fine marzo la deadline imposta dal venditore e dall’advisor Deloitte. E se inizialmente erano stati invitati 18 potenziali pretendenti, la rosa si è via via ristretta a 8-9 soggetti interessati.

Di questi, però, secondo i rumors, tre sono in netto vantaggio. E l’unica cordata al momento presente, pare essere la più avvantaggiata.

Ovvero il consorzio composto da Bain, l’americana Hines, guidata in Italia da Mario Abbadessa, Prelios e la controllante Usa Davidson Kempner ha da tempo studiato il dossier e intende definire l’operazione. Ad affiancare in qualche modo questa cordata potrebbe poi essere anche Antirion, la sgr indipendente che ha avuto tra i suoi quotisti lo stesso Enpam.