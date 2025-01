Esselunga apre a Modena dopo 25 anni. Storia di una guerra legale infinita con la Coop

Esselunga-Coop, la battaglia legale infinita. Risolto dopo 25 anni il contenzioso per "Modena"

Esselunga apre a Modena il suo 195esimo negozio in Italia. Questa ennesima inaugurazione però non è come le altre ma ha alle spalle un contenzioso legale con la rivale Coop durato ben 25 anni. Una controversia giudiziaria che il fondatore di Esselunga Bernardo Caprotti ricostruì anche nel libro "Falce e carrello". Ieri Esselunga - riporta Il Corriere della Sera - ha aperto il suo secondo punto vendita in città, in strada Canaletto Sud. Il nastro è stato tagliato dalla presidente esecutiva Marina Caprotti e dalla madre Giuliana Albera che del gruppo è presidente onoraria.

Si tratta di un traguardo che mette la parola fine a una vicenda iniziata nel 2000 quando Caprotti - prosegue Il Corriere - acquistò il terreno e la rivale Coop comprò all’asta un appezzamento attiguo innescando una lunga battaglia autorizzativa. "Inauguriamo il negozio dopo un grande lavoro e ne siamo molto felici. Penso a quanto Bernardo Caprotti ha lavorato e combattuto perché arrivasse questa giornata. È un motivo di orgoglio essere qui oggi. Un risultato a beneficio della città", ha detto il direttore generale Gabriele Villa all’inaugurazione.