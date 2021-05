EssilorLuxottica, gli Usa trainano i ricavi trimestrali a 4 miliardi (+ 7,3%)

Il Nord America guida la crescita dei ricavi trimestrali di EssilorLuxottica, nonostante il Covid. Il colosso delle lenti e delle montature presieduto da Leonardo Del Vecchio ha registrato da gennaio a marzo un fatturato di 4,06 miliardi di ricavi, con un incremento su base annua del 7,3% rispetto al primo trimestre 2020 (+14,3% a cambi costanti). I ricavi consolidati sono cresciuti dell'1,9% a cambi costanti rispetto allo stesso periodo anche del 2019. Il fatturato ha beneficiato anche del forte contributo del canale e-commerce, in aumento del 61% rispetto al 2019 a cambi costanti.

EssilorLuxottica nei conti del primo trimestre dell'anno registra una "posizione finanziaria e generazione di cassa solidi". In particolare, la societa' ha chiuso il trimestre con 9,3 miliardi di liquidita' e investimenti a breve termine e un indebitamento finanziario netto di 2,6 miliardi (comprese le passivita' per leasing) rispetto a un indebitamento finanziario netto di 3 miliardi a fine 2020. "La riduzione dell'indebitamento finanziario netto riflette la solida generazione di cassa del trimestre", aggiunge Essilux.

In generale il Nord America "ha mostrato forti segnali di ripresa della domanda, visibili su tutti i canali. La Cina, il secondo mercato per ricavi della societa', e l'Australia hanno contribuito in modo sostanziale alla crescita. L'Europa e la maggior parte dei mercati in via di sviluppo sono rimasti indietro, a causa delle nuove restrizioni legate alla pandemia di Covid-19", spiega il gigante delle lenti e delle montature per occhiali. Il gruppo ha anche confermato le sinergie date dalla fusione fra Essilor e Luxottica al 2021 e al 2023.