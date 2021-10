EssilorLuxottica, il fatturato supera i livelli pre-Covid (+9,3%)

Ricavi in crescita per EssilorLuxottica nel terzo trimestre e nei primi nove mesi dell'esercizio. A causa degli effetti della pandemia di Covid-19, il confronto con i dati del 2020 (sia per il terzo trimestre sia per i nove mesi) non è rilevante. Di conseguenza, spiega il gruppo, l'andamento del fatturato è commentato rispetto al 2019.

Considerando solo il perimetro di EssilorLuxottica esclusa GrandVision, i ricavi sono stati pari a 4.460 milioni di Euro nel terzo trimestre, in crescita del 9,0% a cambi costanti rispetto allo stesso periodo del 2019 (+3,5% a cambi correnti). Nei primi nove mesi i ricavi sono stati pari a 13.228 milioni di Euro, in crescita del 6,8% a cambi costanti rispetto al 2019 (+1,1% a cambi correnti).

I ricavi consolidati inclusivi del contributo di GrandVision (consolidata dal 1° luglio, ovvero per il solo terzo trimestre) sono stati pari a 14.241 milioni di euro nei primi nove mesi dell'anno. Su base comparabile, i ricavi consolidati sono stati pari a 5.465 milioni di Euro nel terzo trimestre e a 15.918 milioni di Euro nei nove mesi, rispettivamente in crescita del 9,3% e del 6,2% a cambi costanti rispetto agli stessi periodi del 2019.

Alla luce della solida performance del terzo trimestre, EssilorLuxottica aggiorna la sua guidance per l’anno 2021, che ora punta a una crescita a una cifra medio-alta del fatturato rispetto al 2019 a tassi di cambio costanti (da “mid single digit”) e a un aumento fino a 100 punti base dell'utile operativo adjusted in percentuale del fatturato rispetto al 2019 a cambi costanti (da “maggiore del 2019”). Tali obiettivi si riferiscono al perimetro EssilorLuxottica esclusa GrandVision che è stato consolidato dal primo luglio 2021. Lo comunica il gruppo in una nota.

I risultati di Essilorluxottica ci hanno “spinto ad aggiornare ancora una volta l’outlook per l’anno, indicando ora un aumento più significativo del margine operativo. Una performance così solida è trainata da un modello di business aperto e omnichannel, dalle nuove iniziative commerciali integrate e dalla ricca pipeline di prodotti innovativi, che sono al centro della nostra strategia a lungo termine”. Lo affermano Francesco Milleri e Paul du Saillant, amministratore delegato e vice amministratore delegato di EssilorLuxottica, commentando i risultati del gruppo relativi al terzo trimestre.

“Siamo orgogliosi della performance che la nostra azienda ha ottenuto nel terzo trimestre dell'anno”, sottolineano ancora, “mantenendo il ritmo della rapida ripresa già vista nel secondo trimestre. Con GrandVision, nel primo trimestre di consolidamento nel gruppo, il fatturato comparabile di EssilorLuxottica è cresciuto ancora più rapidamente, registrando un aumento del 9,3% rispetto ai livelli pre-Covid a cambi costanti. Inoltre, con ricavi in accelerazione, la nostra azienda ha ampliato i margini in maniera sostanziale, dimostrando fino a che punto può beneficiare della leva operativa”.

Quindi concludono: “Siamo inoltre felici di ricordare ancora una volta tutte le iniziative promosse in molte aree geografiche in occasione della Giornata Mondiale della Vista, celebrata il 14 ottobre, per porre l’attenzione sull’importanza della salute degli occhi. Continua a consolidarsi anche 'Eyes on the Planet', la roadmap per la sostenibilità, costruita attorno a importanti pilastri come la carbon neutrality, la circolarità, la cura della vista nel mondo, l’inclusione e l’etica”.