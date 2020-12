Essilux, Milleri nuovo Ceo. Sagnieres lascia le deleghe

Hubert Sagnieres, vicepresidente esecutivo della holding EssilorLuxottica, lascia le deleghe e Francesco Milleri diventa amministratore delegato. Dopo diversi avvicendamenti nella parte francese del gigante delle lenti e delle montature, si fa da parte anche l''alter ego' di Leonardo Del Vecchio, che e' ampiamente il primo socio di Essilux, con il 32,3% delle quote controllate attraverso Delfin.

Hubert Sagnieres lascia tutte le cariche operative in EssilorLuxottica e nelle sue controllate e rimane vicepresidente non esecutivo e "al fine di mantenere la governance paritaria in EssilorLuxottica, Leonardo Del Vecchio lascia volontariamente le cariche operative nella societa' e rimane presidente non esecutivo". Lo si legge in un comunicato del gruppo.

Francesco Milleri e Paul du Saillant, fino a oggi il 'numero due' di parte francese, "assumono tutti i poteri esecutivi fino all'assemblea degli azionisti Del 2021 e vengono nominati rispettivamente amministratore delegato e vice amministratore delegato", con il Cda che ha deciso un acconto di dividendo per l'esercizio 2020 pari a 1,15 euro per azione.

"Desidero ringraziare Hubert per come ha guidato Essilor facendola diventare un'azienda di riferimento a livello globale e per il suo contributo nel fare di EssilorLuxottica l'azienda forte che e' oggi", commenta Del vecchio, secondo il quale "cio' che ha portato in azienda nel corso della sua carriera e' destinato a restare nel tempo. Sono anche lieto che l'approccio resiliente e attento adottato nella gestione della societa' in un anno impegnativo come questo ci abbia permesso di annunciare un acconto di dividendo, segnale forte che il nostro business e l'intero settore hanno la capacita' di superare grandi avversita'", ha commentato Del Vecchio.

"Gli importanti progressi compiuti negli ultimi due anni, e piu' recentemente sotto la guida di Francesco e Paul, mi danno fiducia che questo e' il momento giusto per me di fare un passo indietro e trasferire a loro i miei poteri esecutivi per assicurare una transizione di governance piu' fluida. Mi auguro che questa modifica della governance accelerera' ulteriormente l'integrazione della societa' e le sue sinergie, a vantaggio di tutti gli stakeholder, attraverso la realizzazione della nostra mission", aggiunge Hubert Sagnie'res.