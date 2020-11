Essilux: i ricavi vanno a -21,2% nei primi 9 mesi. Boom dell'online al +40%

Essilux: calo dei ricavi, ma boom nell'online

EssilorLuxottica ha chiuso i primi nove mesi con un fatturato in calo del 21,2%%, in frenata a causa della pandemia da Covid-19, che pero' ha fatto crescere le vendite online, che da inizio anno registrano un +40% raggiungendo il record 878 milioni. In termini assoluti, i ricavi consolidati per il terzo trimestre 2020 sono stati pari a 4,08 miliardi, con una diminuzione del 5,2% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, con una ripresa progressiva rispetto al secondo trimestre 2020; le vendite dei nove mesi valgono invece 10,31 miliardi.

"Siamo soddisfatti della significativa inversione di tendenza registrata dalla Societa' nel terzo trimestre e orgogliosi di tutti i nostri dipendenti che l'hanno resa possibile. Le nostre organizzazioni si sono rapidamente adattate a un ambiente particolarmente impegnativo e hanno abbracciato un nuovo modo di lavorare, permettendo al Gruppo di proseguire il suo percorso verso una solida ripresa. La pandemia di Covid-19 sta nuovamente accelerando in tutta Europa, portando con se' nuove restrizioni. La nostra priorita' rimane quella di proteggere i nostri dipendenti e mantenere il nostro impegno verso clienti e stakeholder, garantendo la continuita' operativa e il controllo dei costi", hanno commentato Francesco Milleri, Vice Presidente e Amministratore Delegato di Luxottica e Paul du Saillant, Amministratore Delegato di Essilor.

"In questo difficile contesto di mercato, EssilorLuxottica e' diventata piu' forte, grazie alla resilienza del business ottico e al mix equilibrato di prodotti, canali e aree geografiche. Il lancio di nuovi prodotti come Stellest in Cina, una nuova lente rivoluzionaria per correggere la miopia nei bambini, o la recente partnership con Facebook per gli smart glasses, confermano come la Societa' non abbia mai smesso di investire in innovazione. Tutto questo, unitamente all'impegno nel promuovere il nostro ampio portafoglio marchi, a digitalizzare sempre piu' l'esperienza del cliente e a ripensare il settore dell'eyecare e dell'eyewear, ci da' grande fiducia nel futuro, per il 2021 e oltre"