Essilux: l'utile netto sale a 1,54 miliardi (+25,8%)

EssilorLuxottica, utile netto in aumento del 25,8%

EssilorLuxottica archivia il primo semestre 2022 con un utile netto adjusted di 1,548 miliardi di euro, in rialzo del 25,8% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso (+18,6% a cambi costanti) e un fatturato pari a 11,994 miliardi (+14,7% a cambi correnti e +9,1% a cambi costanti). L'utile lordo è pari a 7,729 miliardi (+15,3%) e quello operativo pari a 2,202 miliardi (+21,4%). Il Gruppo ha registrato una solida generazione di cassa, con il free cash flow consolidato che ha raggiunto i 906 milioni di euro nei primi sei mesi dell'anno. La società ha chiuso il primo semestre con 3,7 miliardi di euro di disponibilità liquide e un indebitamento finanziario netto di 10,4 miliardi di euro (di cui 3,2 miliardi di euro di debiti per leasing) a fronte di un indebitamento netto di 9,7 miliardi di euro a fine dicembre 2021.

Nel 2021, sottolinea EssilorLuxottica, il fatturato comparabile è aumentato rispetto al 2019 a cambi costanti dello 0,8% nel primo trimestre, poi dell'8,3% nel secondo e infine del 10,1% nella seconda metà dell'anno. Considerando una base di partenza così difficile e un contesto macroeconomico in progressivo deterioramento, in particolare in aree geografiche cruciali come il Nord America e l'Emea, oltre alle restrizioni legate al Covid in Cina, il secondo trimestre di quest'anno ha registrato una buona performance, con tutte le aree geografiche positive. In particolare, l’Emea continua a crescere a doppia cifra, mentre il Nord America vede una decelerazione seppur ancora in territorio positivo. Il primo semestre dell’anno, infine, ha visto una forte espansione del margine operativo.

Milleri: "Abbiamo aperto la strada a una crescita di lungo periodo"

"Chiudiamo la prima metà del 2022 in modo particolarmente positivo, con una solida crescita in tutte le aree geografiche e un sostanziale aumento del margine operativo. La nostra performance, in un contesto macroeconomico difficile, riflette la forza del modello di azienda a rete aperta, la volontà di esplorare nuovi orizzonti in ambito di innovazione, nonché le capacità e l'energia delle nostre persone. Questo va a beneficio di tutti gli stakeholder, a cominciare dai nostri clienti. Allo stesso tempo, abbiamo aperto la strada a una crescita di lungo periodo, sostenuta da importanti progetti e partnership, e dall'integrazione di GrandVision, che sta già portando diversi benefici". Così il presidente e amministratore delegato di EssilorLuxottica, Francesco Milleri, commenta i risultati realizzati dal Gruppo nel primo semestre del 2022.

"Abbiamo lanciato la OneSight EssilorLuxottica Foundation per massimizzare il nostro impatto sociale, un passo importante per raggiungere l’obiettivo di risolvere i problemi della vista nel mondo in una generazione", aggiunge. E "guardando al futuro, continueremo a portare avanti la visione del nostro presidente Leonardo Del Vecchio, la cui leadership e i cui valori rimangono un'ispirazione per tutti noi".