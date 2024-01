Euro o non Euro, davvero non esiste un'alternativa? La proposta "senza debito"

Euro o non Euro, davvero non esiste un'alternativa? Ecco la proposta "senza debito"

Nei media, di tanto in tanto, ricorre il titolo “quanto ha perso l'Italia con l'introduzione dell'euro?” E ancora, è vero che l'euro ha rallentato la potenzialità economica dell'Italia? Una delle tante motivazioni addotte è: l'adozione dell'euro ha portato anche a dei problemi per l'Italia. La competitività delle imprese italiane è diminuita rispetto a paesi con un costo del lavoro più basso, come la Germania. Questo ha portato ad una riduzione delle esportazioni italiane e ad una maggiore concorrenza dai prodotti stranieri sul mercato interno.

Inoltre, la politica monetaria unica dell'euro non ha tenuto conto delle diverse necessità economiche dei singoli paesi dell'eurozona, il che ha reso più difficile per l'Italia affrontare la crisi finanziaria del 2008 e la successiva recessione. Dopo la Brexit stanno nascendo a macchia d'olio partiti o gruppi che vogliono staccarsi da “questa Europa” che non soddisfa ampiamente i “desiderata” delle realtà economiche e sociali. Faccio un esempio: dopo l'uscita della Gran Bretagna, che aveva ancora la propria moneta -la sterlina-, ora in Germania il partito dell'estrema destra Alternative für Deutschland (ADF) punta a promuovere un referendum per la Dexit. Probabilmente le fibrillazioni nascono e/o sono nate per la mancanza di lungimiranza o per l'imposizione del cibo alternativo (gli insetti e la carne “sintetica”) o per il vino cancerogeno o per le auto elettriche (e non siamo ancora a conoscenza con cosa e come produrre tutta l'energia necessaria per far circolare milioni di mezzi di locomozione) oppure perché non c'è parità fiscale nei vari Paesi.

A livello di pour parler risultano abissali le differenze di trattamento fiscale nei confronti delle banche, delle aziende e dei cittadini nei vari stati; a solo titolo di esempio basti pensare al Lussemburgo o all'Olanda. Domanda: allora tutto si riduce al semplice denaro che è gestito in modo “imperativo e impositivo” e legalizzato dalla Banca Centrale Europea? Forse è così oppure è una delle tante altre motivazioni? Molti hanno cavalcato e tutt'ora cavalcano l'idea di “rivedere” queste posizioni che, a mio parere, sono intoccabili, per il semplice motivo che incorriamo nel rischio di smontare tutto. Ma allora all'euro non c'è alternativa? Forse sì.

POPOSTA/PROVOCAZIONE

Se partiamo dal concetto che il denaro esiste solo perché viene “accettato per convenzione” e prodotto dal nulla, allora perché non potremmo immettere nella circolazione ordinaria il “credito d'imposta” magari in parallelo con l'euro? E dal momento che tutto diventa digitale perché non farlo come se fosse una criptovaluta? Praticamente sarebbe come una “moneta” dove non ci sarà mai un vero “incasso” e quindi un debito per lo Stato (oggi lo Stato incassa e paga in euro). Domandona: lo Stato emittente diventerebbe una Banca Centrale? Addirittura, come già suggerito in precedenza, si potrebbe prendere la palla al balzo e trasformare il Debito Pubblico in credito d'imposta. C'è qualche legge o direttiva che lo impedisce? Questa utopia, potete anche giudicarla come una proposta/provocazione, ma almeno questa volta mi sono divertito a farla. Grazie per l'attenzione.