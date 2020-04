Coronavirus, Eurobond versus Mes: scappatoie dall’evidenza

Con questo articolo vorrei condividere con i lettori alcune riflessioni circa lo scontro mediatico-politico che si sta consumando nelle riservate stanze europee e relativi riflessi italiani.

Ammettendo che il MES sia quanto riportato dalla stampa in via largamente maggioritaria, ossia uno strumento di spogliazione eterodiretto da parte delle grandi economie nord-europee.

Ammettendo inoltre che tutta l’Europa sia nelle mani di Paesi con intenti proditori, tesi a danneggiare l’Italia e non a costruire uno spazio economico ancora più prospero, per miopia e autolesionisticamente riassumibile nel motto “mors tua vita mea”.

Ammettendo tutto quanto sopra, e non riflette il mio pensiero, c’è qualcuno che veramente possa pensare che la responsabilità della situazione attuale non dipenda da precisi fattori interni al paese Italia?

La trovo una lettura veramente improponibile, sebbene spesso propinata al lettore medio.

Dobbiamo accettare che il Coronavirus ci stia concedendo una finestra di opportunità rara.

Reingegnerizzare il funzionamento del Paese Italia , vera ragione dello stato delle cose italiano. Con condizioni e modalità decise dai cittadini italiani.

Solo sotto la spinta del bisogno urgente forse si riuscirà a ottenere questa discontinuità, altrimenti irraggiungibile.

D’altronde il grafico seguente spiega bene la situazione che si è creata nel nostro paese:





Per cui una ristretta cerchia accumula quote maggiori della ricchezza del paese a discapito di una buona parte del paese. E tale ricchezza non cresce come negli altri paesi europei. Palese evidenza di un’incapacità di progettare il proprio futuro, non vi è bisogno di riportare i grafici di evoluzione del PIL pro-capite in Europa, in quanto ormai tristemente noti.

Ritengo l’emergenza Coronavirus una disastrosa e dolorosa esperienza storica, ma spero altresì che possa trasformarsi in un momento di riflessione e azione seria per il nostro paese.

Tornando dunque alla questione Eurobond versus MES e simili scappatoie dall’evidenza.

Nell’alternativa Eurobond è come se fossimo alla guida di un’auto con il serbatoio bucato. Con grande fatica si fosse riusciti ad arrivare ad una stazione di servizio. Una volta giunti al punto di rifornimento e officina, l’auto-Italia inizierà una colletta tra tutti gli altri automobilisti presenti in quella stazione di servizio (EU), ma anziché chiedere soldi per aggiustare il serbatoio (soluzione a mio giudizio più ragionevole) il nostro paese chiede soldi per comprare molta più benzina di quanto potremmo permetterci, altrimenti non saremo in grado di raggiungere la meta e probabilmente ci fermeremmo per strada ostruendo anche il passaggio alle altre vetture.

Aggiungo soltanto che anche nel caso si trovassero coloro che ci forniscano il denaro per l’aggiunta di extra-benzina, anche in tal caso una volta giunti alla meta, nel migliore dei casi, il serbatoio sarebbe ancora rotto e la benzina sarebbe finita.

Ritengo sia giunto il momento di accostare la vettura e tentare di riparare il serbatoio, anche senza l’aiuto dei paesi europei.

Nell’alternativa MES, continuando la nostra narrazione, la polizia fermerà l’auto per palesi problemi al serbatoio, bloccando l’auto e rimorchiandola con il carro attrezzi di marca straniera, non alla più vicina officina ma in un centro riparazioni dove la polizia fa ricoverare le auto che non rispettano la legge, magari anche distante e meno conveniente rispetto alle soluzioni possibili da trovarsi in loco. E si dovrebbe anche pagare il traino, statene certi! A mio giudizio situazione da irresponsabili e incompetenti.

Dunque, la discussione MES o Eurobond appare priva di utilità e del tutto fuorviante, non fatevi abbagliare dagli sforzi mediatici.

Nel primo caso si sarà solo procrastinato ciò che non è più rinviabile. nel secondo si verificherà una eterodirezione del Paese (a nostro discapito probabilmente).

Solo con un’opinione pubblica consapevole forse riusciremo a evitare una simile disastrosa e fuorviante alternativa, qualsiasi dalle due proposte alla fine prenda il sopravvento.

Come diceva spesso il mio compianto rettore: ”quando devi prendere una decisione tra due soluzioni alternative, ma con l’animo in pena, stai sicuro che qualsiasi scelta prenderai.., sarà quella sbagliata!”

* Docente Universitario New business start-up