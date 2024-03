Europa in stallo, il Pil non cresce. Futuro incerto, dati allarmanti nel 2023

Europa, futuro incerto. Pil a crescita zero nel quarto trimestre del 2023

Nel quarto trimestre del 2023, il Pil è rimasto stabile sia nell'area dell'euro che nell'Ue, rispetto al trimestre precedente. Sono i dati pubblicati da Eurostat, l'Ufficio di statistica dell'Unione europea. Nel terzo trimestre del 2023, il Pil era diminuito dello 0,1% nell'area dell'euro ed era rimasto stabile nell'Ue.

Nel quarto trimestre del 2023, rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente, il Pil è cresciuto dello 0,1% nell'area dell'euro e dello 0,2% nell'Ue, dopo il +0,1% in entrambe le zone nel trimestre precedente. Per l'intero anno 2023, il Pil è aumentato dello 0,4% sia nell'area dell'euro che nell'Ue, dopo il +3,4% in entrambe le zone nel 2022.

Nel quarto trimestre dell’anno scorso, la Danimarca, con il +2%, ha registrato la crescita maggiore del Pil rispetto al trimestre precedente, seguita da Croazia (+1,3%) e Slovenia (+1,1%). L’Italia ha registrato il +0,2%. Le diminuzioni maggiori sono state osservate in Irlanda (-3,4%), seguita da Estonia e Finlandia (entrambe -0,7%).

Nel quarto trimestre del 2023, il Pil degli Stati Uniti è aumentato dello 0,8% rispetto al trimestre precedente (dopo il +1,2% del terzo trimestre del 2023). Rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente, il Pil è aumentato del 3,1% (dopo il +2,9% del trimestre precedente).