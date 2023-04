Eurovita, risparmi congelati e 350 mila clienti in rivolta. Rischio default

La crisi di Eurovita fa tremare il mondo delle assicurazioni. La "fuga" dei risparmiatori si fa sempre più concreta

La crisi di Eurovita mette in bilico la credibilità dell’intero settore assicurativo. La compagnia milanese, dopo la decisione di commissariamento dell’autorità per le assicurazioni (Ivass) arrivata a febbraio scorso, si trova in questo momento in amministrazione straordinaria a causa della discesa dell’indice di solvency (una sorta di pagella relativa alla solidità finanziaria) sotto la soglia di sicurezza di 100 punti.

Ma per i clienti il vero problema è un altro. In vista della sconcertante situazione economica, la società ha attuato una pratica mai vista prima d’ora in Italia nel ramo delle assicurazioni sulla vita: il congelamento totale dei riscatti, fino al 30 giugno. Secondo le fonti, sono oltre 350 mila i clienti che, letteralmente, non possono riappropriarsi del denaro investito.

Il blocco deciso da Eurovita ha un unico scopo: evitare il fallimento della compagnia. Infatti, se tutti gli interessati ritirassero i propri soldi, la società non avrebbe la solidità per gestire la “fuga” dei risparmi e la bancarotta sarebbe quasi certamente inevitabile.

Sono in molti i risparmiatori coinvolti dalla crisi di Eurovita che hanno alzato la voce, infuriati per non aver ricevuto nessun tipo di informazione sulla preoccupante situazione della società milanese. E la maggior parte ha un’unica preoccupazione: il futuro dei figli. Perché si sa, spesso quando si stipula un’assicurazione sulla vita lo si fa per preservare il futuro dei propri cari.