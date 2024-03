Ex-Ilva, Urso: "Ci sono cinque grandi gruppi interessati"

"Cinque grandi aziende sono interessate all'acquisizione dell'Ilva." Questa informazione è stata annunciata dal ministro dell'Economia e della Promozione del Made in Italy, Adolfo Urso, che ieri si trovava a Genova per incontrare i dipendenti e i rappresentanti sindacali della società, attualmente immersa in una delle sue crisi più gravi. Urso ha chiarito che "qualsiasi investitore interessato sarà soggetto alla normativa del 'Golden Power', un meccanismo attraverso il quale il governo può imporre divieti o prescrizioni per garantire la produzione e gli investimenti." Questo è quanto riportato da La Stampa.

Il ministro ha affermato che questa mossa sarà "attuata con prudenza" per stabilire "il quadro dell'investimento e le condizioni che lo Stato richiederà a coloro che otterranno le fabbriche dell'ex Ilva." Nei prossimi giorni, ha sottolineato, i commissari straordinari della siderurgia dovranno presentare un piano industriale convincente, dimostrando come il prestito ponte da 320 milioni di euro potrà essere rimborsato nei tempi previsti. A tal fine, Urso ha spiegato che si sta lavorando per "ottenere un'anticipazione entro i prossimi 40 giorni."

Secondo il responsabile del Ministero, "appena abbiamo dovuto intervenire con l'amministrazione straordinaria, a causa delle problematiche finanziarie emerse, mi sono subito consultato con la commissaria Vestager a Copenaghen e successivamente con il commissario Breton a Bruxelles per comunicare loro le richieste che presenteremo per il prestito ponte." Riguardo ai tempi per l'assegnazione delle fabbriche, Urso non ha fornito una data precisa ma ha indicato una linea temporale generale. "Spero che sia possibile farlo prima della pausa estiva e poi concludere la procedura entro la fine dell'anno o all'inizio del prossimo." La partita proseguirà fino a maggio, quando scadrà il contratto di locazione attuale.