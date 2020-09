Donato Ferri, EY: "Stiamo attraversando una fase inedita e il mio impegno è rivolto a mettere a fuoco lo scenario che avremo di fronte, in termini di trasformazione della domanda di beni e servizi, resilienza dei modelli di business e ruolo dei leader nella fase di trasformazione che stiamo affrontando"

Prosegue il processo di rinnovamento della leadership dell’area mediterranea di EY. Donato Ferri è il nuovo Med Consulting Leader: nel nuovo ruolo assume la responsabilità della service line Consulting per Italia, Spagna e Portogallo, coordinando oltre 3.500 professionisti attivi nell’offerta di servizi di consulenza a grandi organizzazioni del settore pubblico e privato.

Partner EY dal 2006, torna nel Consulting come Med Consulting Leader dopo 3 anni al timone dei People Advisory Services, nel corso dei quali si è occupato, tra le altre cose, di business transformation e change management, aiutando le organizzazioni a pensare e riprogettare modelli di Compensation & Benefit, così come modelli di Innovative People e di Talent Management.

Succede a Marco Mazzucchelli, che assume il nuovo ruolo di PE Consulting Leader e diventa membro dell’EMEIA Consulting board.

“Sono certo che il background e l’esperienza di Donato saranno determinanti per affrontare questa fase di trasformazione. Lavoreremo insieme al fianco dei nostri clienti per rispondere in modo sempre più innovativo, agile e collaborativo alle sfide che questo periodo totalmente inedito pone alle aziende” – commenta Massimo Antonelli, Med Regional Partner e CEO per l’Italia di EY.

“Sono felice e onorato per questa nuova nomina. Stiamo attraversando una fase inedita e il mio impegno è rivolto a mettere a fuoco lo scenario che avremo di fronte, in termini di trasformazione della domanda di beni e servizi, resilienza dei modelli di business e ruolo dei leader nella fase di trasformazione che stiamo affrontando. Metteremo a disposizione delle imprese e delle istituzioni tutte le nostre risorse affinché si crei la giusta fiducia e direzione verso il Next Normal” – commenta Donato Ferri, Med Consulting Leader di EY.

Sono 11 inoltre i nuovi partner di EY in Italia: Roberta Ciocci, Roberto Giacomelli (Assurance); Michele Balbi, Marco Bodoyra, Alessandra Cimadom, Andrea Romani e Marco Salera (Consulting); Diego Medicina, Fabio Vito Piccinini e Renato Salsa (Strategy and Transactions); Stefano Pavesi (Tax).