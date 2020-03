Falck Renewables sale al 100% di Energía Eólica de Castilla.

Falck Renewables ha reso noto di aver perfezionato oggi l’acquisizione delle quote detenute da Ascia Renovables S.L. nella società Energía Eólica de Castilla S.L., titolare del parco eolico di Carrecastro, situato di Tordesillas e Velilla, nella regione di Castilla y León (Spagna).

Con questa acquisizione, completata in più passaggi (il primo dei quali avvenuto nel luglio 2018), Falck Renewables SpA detiene oggi il 100% delle quote di Energía Eólica de Castilla S.L.

Il parco eolico di Carrecastro è stato costruito in collaborazione con Ascia Renovables S.L. che, dopo le attività di sviluppo iniziale, ha apportato competenze locali alla realizzazione dell’opera.

Il parco, entrato in esercizio a inizio febbraio 2020, ha una potenza complessiva pari a 10 MW, una produzione prevista di 33 GWh all’anno e beneficia di un contratto a lungo termine (Power Purchase Agreement, PPA) siglato a settembre 2019 con Holaluz, fornitore di energia spagnolo.

L’impianto è entrato a far parte della flotta operativa di Falck Renewables in Spagna, Paese nel quale l'azienda sta sviluppando, co-sviluppando e perseguendo numerose opportunità di M&A sia nel settore eolico, sia in quello solare.