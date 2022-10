Farine, nuovo allarme pesticidi: tutte le marche da non comprare

Allarme pesticidi in diverse farine italiane, le marche da non comprare secondo l'ultimo test

Pane, torte, biscotti e pasta: la farina è uno di quegli ingredienti che non può mancare nella dispensa di un “vero” italiano. Attenzione però alle sostanze chimiche. Alcune marche di farina italiana infatti presentano ancora, nonostante le direttive europee e i numerosi controlli, piccole tracce di pesticidi. A condurre l’ultimo test è stata la rivista online Il Salvagente che ha preso in considerazione un parterre di marche variegate, per un totale di 14 campioni di farina di grano tenero, manitoba e tipo 00.

Farine italiane, i 14 campioni utilizzati nel test

Ecco la lista della farine analizzate: Barilla Farina tipo 00, Carrefour Manitoba, Casillo Manitoba Coop Farina Manitoba, Conad farina tipo 00, Conte Le Farine Magiche 100% manitoba, Coop farina manitoba, Esselunga farina tipo 00, Garofalo Farina W260, Lidl Belbake farina di grano tenero, Md Ca’ Bianca Farina, Molino Spadoni Farina d’America Manitoba, Molino Rossetto Cuore di manitoba, Selex farina manitoba.

Farine italiane contaminate, le sostanza chimiche rilevate

Dai test la rivista ha rilevato tracce di glifosato, e altri pesticidi, ma sempre entro i limiti di legge, come: Cipermetrina, insetticida considerato possibile cancerogeno dall’Epa, Piperonil butoxide, un sinergizzante che aumenta l’efficacia dei piretroidi, deltametrina, piretroide che può causare una “lieve attività estrogenica nei mammiferi”, pirimifos metile, un insetticida che può interferire a livello endocrino.

Ecco le marche di farine peggiori contenenti tracce di pesticidi

Dal test ecco le farine peggiori: Carrefour Manitoba: qui sono stati rilevati cipertina, piperonil, butoxide, pirimifos-metil, glifosato. L’origine del grando in etichetta non era indicato. Al secondo posto si è piazzata invece Casillo Manitoba che ha registrato un punteggio quasi sufficiente: 5,9. Al terzo posto Lidl Belbake Farina di grano tenero che ha raggiunto la sufficienza con un punteggio parti a 6,9.